"Получит ореол мученика": залог за Труханова может внести пророссийский олигарх Новинский

Залог за городского главу Одессы Геннадия Труханова собирается внести один из самых богатых бизнесменов Украины Вадим Новинский. Напомним, речь шла про 30,2 миллиона гривен.

Этот залог Труханов должен был заплатить в рамках так называемого "одесского дела". Но есть нюанс: 5 суток, которые суд определил для внесения денег, уже прошли.

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Что будет с Трухановым и решением суда по нему

Одесские журналисты узнали в муниципалитете, что залог за мэра города Геннадия Труханова может внести Вадим Новинский. Однако не понятно, когда это произойдет.

Дело в том, что залог должны были внести до конца суток 23 ноября – именно тогда истекал определенный судом срок в 5 суток.

Как известно из сообщения Высшего антикоррупционного суда Украины, деньги не уплачены.

Следовательно, ВАКС будет выбирать Труханову новую меру пресечения.

Тут требуется тонкий расчет. 30 миллионов – это сейчас, но уже завтра или послезавтра Специализированная антикоррупционная прокуратура потребует отправить Труханова в СИЗО,

– сказал журналистам один из чиновников мэрии.

У городского головы мера пресечения предусматривала лишь денежный залог. Так решил ВАКС, хотя прокуратура просила назначить Труханову заключение под стражей с правом выйти под залог в 120 миллионов.

Вероятно, новое обращение САП к суду будет схожим по содержанию.

В принципе, можно дождаться ареста, а затем Новинский внесет деньги, и Труханов получит ореол мученика, а он политически полезен. Но не факт, что у Вадима Владиславовича будет такая сумма,

– уточнил источник.

Кто такой Вадим Новинский Вадим Новинский – пророссийский бизнесмен и политик, регулярный фигурант рейтинга самых богатых людей Украины от Forbes, Вадим Новинский – пророссийский бизнесмен и политик, регулярный фигурант рейтинга самых богатых людей Украины от Forbes, ревностный поклонник Московского патриархата. Гражданин Украины с 2012 года. Действующий народный депутат, внефракционный, представляет "Оппозиционный блок".

Кратко о содержании "одесского дела"