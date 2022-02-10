Попугай пробрался в эфир одесского канала и стал звездой интернета: курьезное видео
Источник:телеграм "7 канал"
На одесском телеканале обсуждение важных вещей обернулось курьезом. Вместе с экспертом в кадр вошел и попугай.
Однако это никоим образом не помешало мужчине сказать то, что он хотел. А вырезку из эфира впоследствии обнародовали в сети.
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Сидел и наблюдал
В этот день там разговаривали об анонсированной выдаче смартфонов всем пенсионерам страны. Поэтому в эфир должен был включиться глава "Одесского Союза пенсионеров" Константин Макаров.
Когда мужчину показали, рядом был и его любимец вида жако. Пернатый друг просто сидел и пристально следил за всем происходящим.
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Что это за вид птиц
Жако также называют "попугай серый". Эти птицы в природе обитают преимущественно на территории Западной и Центральной Африки (Ангола, Конго, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия).
Они являются крайне популярными среди любителей домашних животных, потому что очень умные. Именно такие попугаи чаще всего умеют копировать человеческую речь и другие звуки.
Информация взята из Википедии
Другие попугаи в кадре
Недавно семья путешественников приехала в парк Фьордленд в Новой Зеландии отдохнуть. Однако они стали жертвами местного дерзкого грабителя. К ним подлетел попугай и забрал камеру GoPro. Он улетел с места преступления и снимал себя.
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