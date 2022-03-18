Пошли в ад: в Одессе огнем ПВО уничтожены российские дроны-разведчики

В Одессе украинской системе противовоздушной обороны удалось уничтожить вражеские российские дроны. Известно, что они проводили разведку.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук иронично подчеркнул, что разведка оккупантам не удалась. Об этом он написал вечером 18 марта.

Актуально Будем "юбилей" – 100 сбитых самолетов: ВВС противника меняет тактику из-за колоссальных потерь

Вражеские дроны – в ад

Братчук отправил сбитые дроны в ад. Также он предупредил тех, кто их запускал.

Одесса. Огнем ПВО уничтожены вражеские дроны. Разведка не удалась. Дроны – в ад. Следующими будут те, кто их запускал,

– подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Еще один успех В Одесской области украинские военные сбили российскую крылатую ракету морского базирования

К теме! Пытаются атаковать инфраструктуру и военные объекты, – в Одесской ОВА о ночных обстрелах 16 марта – смотрите видео 24 канала