Автобус с пассажирами столкнулся с BMW в Одесской области: есть пострадавшие

На трассе Одесса – Николаев 26 декабря произошло жуткое ДТП с микроавтобусом Mercedes. Он выехал на встречную полосу и врезался в легковушку BMW.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся, пострадали 6 человек. Автомобили столкнулись примерно в половине 9 часов вечера.

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Пострадал один несовершеннолетний

На место ДТП немедленно прибыла скорая помощь, которая забрала пострадавших – 2 водителей и 4 пассажиров. Сейчас известно, что среди них был один несовершеннолетний, однако детали не разглашаются.

По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса выехал на встречку, потому что не справился с управлением. Однако пока обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Автомобиль, с которым столкнулся микроавтобус / Фото Нацполиции

Могут ли кого-то наказать

Следователи внесли сведения об аварии в Единый реестр судебных расследований. Сейчас дело расследуют по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло телесные повреждения средней тяжести. Максимальное наказание по ней – арест на 6 месяцев и лишение прав на 3 года.

Однако расследование еще продолжается и квалификация дела может измениться. Поэтому наверняка говорить о возможном наказании еще рано.

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