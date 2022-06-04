"Премий Дарвина на всех не хватит": в Одесской ОВА раз призвали не трогать мины

Появляется все больше несчастных случаев из-за взорваний на минах. Местные власти Одессы неоднократно призывали людей не купаться на пляжах.

На пляже до сих пор ходить не нужно, ведь там разбросано очень много опасных предметов. Об этом 24 канала напомнил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Обратите внимание Увеличиваются риски ракетных ударов с Черного моря, – Братчук

Через неделю появились 5 мин

По его словам, патрульная полиция выполняет свои обязанности на высоком уровне и вытаскивает из воды опасные предметы. Однако часто к таким функциям приобщается общественность.

Хотя люди пытаются пройти поближе к пирсу, но есть уже факты, когда граждане ныряют в воду, несмотря на то, что это очень опасно.

Просил бы это не делать. Вытаскивают "ихтиандров" из воды и сдают полиции. Соответственно составляют протоколы и есть определенные наработки,

– отметил Братчук.

Он отметил, что только на этой неделе появилось 5 мин как на побережье, так и в море. Трогать, приближаться к ним очень опасно.

Не фотографируйтесь у таблички "Мины"

Поэтому глава Одесской ОВА призвал не подвергать себя опасности. Кроме того, Братчук отметил, что не стоит делать фотографии в таких зонах.

"Есть дураки, которые пытаются со своими детьми фотографироваться у таблички с надписью "Мины". Премии Дарвина на всех не хватит. Прижизненно ее никто не получает", - подчеркнул Братчук.

Он надеется, что одесситы не на собственном опыте поймут, что это опасно. "Говорим о курортах уже после победы", – добавил глава ОВА.

Премию Дарвина присуждают людям, погибшим бессмысленным образом. "Награду" почти всегда присваивают посмертно.

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На Херсонщине взорвались три человека

Стало известно, что 3 июня в Лазурном в Херсонской области взорвались 3 человека на минах. Их установили кафиры вдоль побережья Черного моря.

Местные жители, к сожалению, погибли на месте.

Херсонская областная прокуратура уже возбудила уголовное дело.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел опубликовали важную информацию о том, какие мины бывают и как их отличить. Будьте осторожны, не подходите к неизвестным предметам! Сообщите о таких находках спасателях или полиции!

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