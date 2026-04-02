Россияне атаковали Одессу ракетами: в городе прогремели взрывы

В четверг, 2 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Известно, что оккупанты нанесли удар по городу ракетой.

В городе дважды раздались взрывы. Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно об атаке на город?

Воздушная тревога в Одесской области прозвучала в 14.40, ведь для части регионов объявили угрозу применения баллистики. Позже, Воздушные силы добавили уточненную информацию, что на город летит ракета.

Местные жители услышали взрывы в результате вражеской атаки в 14:42. После этого, мониторинговые каналы сообщили, что на город двигается еще одна враждебная цель, а позже снова взрывы.

Пока официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Угроза региону продолжается до отбоя.

Напомним, что в ночь на 2 марта оккупанты уже наносили удар по Одеской области. Россия снова атаковала портовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, но, к счастью, никто не пострадал. Кроме портов, повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома в Черноморске, в том числе фасады и балконы.

