Одесса Взрывы в Одессе Россияне атаковали Одессу ракетами: в городе прогремели взрывы
2 апреля, 14:45
Обновлено - 15:23, 2 апреля

Россияне атаковали Одессу ракетами: в городе прогремели взрывы

Юлия Харченко
Основні тези
  • 2 апреля в Одессе раздались взрывы из-за ракетного удара российских окупантов.
  • Официальной информации о последствиях пока нет.

В четверг, 2 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Известно, что оккупанты нанесли удар по городу ракетой.

В городе дважды раздались взрывы. Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно об атаке на город?

Воздушная тревога в Одесской области прозвучала в 14.40, ведь для части регионов объявили угрозу применения баллистики. Позже, Воздушные силы добавили уточненную информацию, что на город летит ракета.

Местные жители услышали взрывы в результате вражеской атаки в 14:42. После этого, мониторинговые каналы сообщили, что на город двигается еще одна враждебная цель, а позже снова взрывы.

Пока официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Угроза региону продолжается до отбоя.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Напомним, что в ночь на 2 марта оккупанты уже наносили удар по Одеской области. Россия снова атаковала портовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, но, к счастью, никто не пострадал. Кроме портов, повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома в Черноморске, в том числе фасады и балконы.

Какие регионы недавно попали под российские обстрелы?

  • Враг продолжает террор Харькова. 2 апреля город атаковали "Шахеды". Известно, что вражеский дрон попал возле жилого дома в городе. К сожалению, есть пострадавшие.

  • Известно, что в ночь на 2 апреля Россия атаковала Украину 172 ударными дронами, из которых около 120 были "Шахедами". Защитники неба смогли уничтожить 147 беспилотников, однако зафиксировано попадание 22 дронов на 12 локациях.

  • Под атакой также находилась и Днепропетровская область. Оккупанты совершили более 10 атак на 3 района Днепропетровской области. Готели беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов погиб один человек, двое ранены, среди них 12-летний мальчик в состоянии средней тяжести.

  • Вечером 1 апреля враг атаковал Полтаву ударными беспилотниками. Известно, что пострадали 6 человек, включая детей. Российский дрон повредил частные домовладения и хозяйственное здание.