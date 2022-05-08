Россияне ночью 8 мая нанесли ракетный удар по территории Фонтанской ОТГ в Одесской области

В Одесской области ночью 8 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Фонтанской ОТГ. К счастью, жертв нет.

Об этом сообщила глава территориального общества Наталья Крупица.

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По ее словам, сейчас на месте инцидента работают специалисты. В то же время сельский голова создал комиссию для фиксации и расчета ущерба в результате ракетного удара.

Сегодня ночью (8 мая – 24 канал) враг нанес ракетный удар по территории Фонтанской ОТГ. К счастью, погибших нет,

– рассказала Крупица.

Местные власти обратились с просьбой к жителям общины не распространять какую-либо информацию о месте, времени и других деталях происшествия.

Крупица также сообщила, что поставки газа и электроэнергии уже возобновлены.

Что известно об обстрелах в Одесской области

В областях Украины вероятность ракетных атак и обстрелов остается высокой. Все из-за символизма "значимых дат" для российских оккупантов.

По данным ОК "Юг", в течение ночи 8 мая россияне продолжали наносить ракетные удары по Одесской области. Силы противовоздушной обороны сбили 2 ракеты. Еще 6 ракет ударили по разным объектам в области.

В результате в Одесской области повреждены частные дома и объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие среди местных жителей.