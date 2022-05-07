Забирайте технику и уходите с нашей земли

Инсталляцию в Одесской области обустроили 7 мая. Кстати, на самом памятнике горожане повесили украинский флаг.

Накануне Оккупанты ударили двумя ракетами по Одесскому району: пострадавших нет

На фото видно, что к Суворову принесли стиральную машину, электробойлер, унитаз, телевизор, жалюзи и магнитолу. Издание иронически заметило, что этой техникой можно пользоваться, если смыть "кровь" и надпись "русский военный корабль, бери и иди".



К памятнику Суворову принесли технику / Фото "Думская"



Технику обрисовали красным цветом / Фото "Думская"



Неизвестные горожане оставили послание оккупантам / Фото "Думская"

В Полтаве был демонтирован памятник Суворову

Еще в начале февраля, до полномасштабного вторжения россиян в Украину, в Полтаве был демонтирован памятник Суворову. Снос монумента инициировало руководство киевского военного лицея имени Ивана Богуна, во дворе которого и стоял памятник.

Из учебного заведения Суворова перенесли в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации. Но и там палач простоял недолго. Монумент призвали демонтировать, ведь он не памятник архитектуры, а элемент советской пропаганды.

Главное о Суворове

Суворов был известным русским полководцем и одним из основателей военного дела государства-агрессора.

Именно он подавлял Колиивщину на Правобережной Украине.

В 1778 году Суворов командовал депортацией крымских христиан в Россию.

Также русский полководец занимался вывозом тюркского народа ногайцев из Кубани.

Все депортации Суворова были очень жестокими и имели признаки геноцида.

Обратите внимание! К российскому памятнику принесли такую технику, ведь именно ее российские военные вывозили из Украины. Они убивали мирное население, чтобы отправить в Россию стиральные машинки и унитазы, стоявшие в домах украинцев. Теперь эта техника символизирует бестолковость и жестокость русского народа.

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