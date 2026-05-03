Россияне терроризировали Одесскую область: били по домам и портовой инфраструктуре, есть погибшие

Российская армия ночью 3 мая снова атаковала Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская и портовая инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Какие последствия атаки по Одесской области ночью 3 мая?

Олег Кипер отметил, что враг продолжает наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. По состоянию на 08:26 3 мая известно, что два человека погибли, еще 5 – пострадали.

В Одесском районе зафиксировано попадание вражеских беспилотников в три жилых дома, еще два повреждены. Также повреждены сооружения и оборудование портовой инфраструктуры,

– написал чиновник.

По словам начальника Одесской областной военной администрации, пожара, возникшие, пока ликвидировали спасатели.

Последствия российской атаки по Одесской области 3 мая / Фото из телеграм-канала Олега Кипера

"Все соответствующие службы работают над устранением последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Одесской области", – заверил Кипер.

