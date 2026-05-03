Россияне терроризировали Одесскую область: били по домам и портовой инфраструктуре, есть погибшие
- Российская армия атаковала Одесскую область, в результате чего погибли два человека и пятеро пострадали.
- Беспилотники попали в три жилых дома и повредили портовую инфраструктуру, пожары ликвидированы.
Российская армия ночью 3 мая снова атаковала Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская и портовая инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Какие последствия атаки по Одесской области ночью 3 мая?
Олег Кипер отметил, что враг продолжает наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. По состоянию на 08:26 3 мая известно, что два человека погибли, еще 5 – пострадали.
В Одесском районе зафиксировано попадание вражеских беспилотников в три жилых дома, еще два повреждены. Также повреждены сооружения и оборудование портовой инфраструктуры,
– написал чиновник.
По словам начальника Одесской областной военной администрации, пожара, возникшие, пока ликвидировали спасатели.
Последствия российской атаки по Одесской области 3 мая / Фото из телеграм-канала Олега Кипера
"Все соответствующие службы работают над устранением последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Одесской области", – заверил Кипер.
Когда россияне атаковали Одессу и область раньше еще?
Российские дроны били по Одессе ночью 1 мая. В городе были ранены два человека и повреждены многоэтажные дома, психологическую помощь получили 25 человек, среди которых 2 детей.
Различные районы Одессы армия страны-агрессора также атаковала ночью 30 апреля. В результате российского террора пострадали 20 человек, в частности подросток 17 лет и граждане до 70 лет. Также были масштабные пожары в многоэтажных домах.
Российские войска атаковали Одесскую область и ночью 29 апреля, в частности под удар попал Измаильский район, где пострадала районная больница. Из-за пожаров в жилом секторе пострадали два человека.