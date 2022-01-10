Смертельное ДТП в Одесской области: автомобиль разорвало на части
Источник:"Новости Одесса"
Водитель автомобиля на огромной скорости влетел в столб в Одесской области. От удара автомобиль разлетелся на части.
Жуткая авария произошла 10 января утром в Белгороде-Днестровском. Водитель Daihatsu влетел в столб на перекрестке улиц Портовая и Независимости.
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Авто влетело в столб
Известно, что во время движения водитель не включал фары. Погодные условия не способствовали безопасности на дороге – вокруг был густой туман.
Рулевой не справился с управлением и наехал на бордюр. Машину подбросило в воздух.
Водитель проигнорировал ПДД / Фото "Новости Одессы"
На скорости автомобиль врезался в столб, который и разорвал транспортное средство. Часть авто осталась на бетонной конструкции, а другая отлетела на 10 метров.
Автомобиль разорвало на две части / Фото "Одесса Новости"
Водитель погиб на месте происшествия. Спасатели вырезали его тело, которое удержали ремни безопасности.
Легковушка врезалась в столб на скорости: смотрите видео
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