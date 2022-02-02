Совершил смертельное ДТП и скрылся: в ДТП возле Одессы погибла семейная пара

На трассе неподалеку от Одессы 1 февраля произошла ужасная авария. Там столкнулись легковушки и погибла пара, которая была в одной из них.

Водитель, спровоцировавший ДТП просто скрылся с места трагедии. Это произошло примерно в 12:30 на дороге между селами Каменка и Щербанка.

Накануне Появилось видео момента столкновения маршрутки с поездом в Гостомеле

Полицейские увидели только тела

К разбитым автомобилям прибыли правоохранители. Однако они увидели, только погибших – 46-летнего жителя Овидиополя и его 42-летнюю жену. Они были в машине Skoda.

Следователи считают, что авария случилась, потому что Ford вылетел на встречку, где влетел в машину пары. Однако предполагаемый виновник ДТП просто сбежал. При этом он покинул свой разбитый автомобиль на обочине.

На фото заметно, что на место трагедии приехала скорая помощь. Кроме этого, там были спасатели, которые, вероятно, доставали тела из искореженной легковушки.

Водитель покинул свое авто и скрылся / Фото Нацполиции

Полиция Одесской области просит откликнуться всех очевидцев происшествия и водителей с видеорегистраторами, которые вчера днем ехали по дороге Одесса – Кучурган. Это нужно, чтобы установить детали происшествия, а также разыскать водителя-беглеца.



Ориентировка на подозреваемого в бегстве водителя / Изображение "Подслушано Одесса"

Что грозит беглецу

Правоохранители сейчас расследуют трагедию как нарушение правил дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких человек. Если водителя Ford разыщут, он может отправиться в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

Несколько других аварий недавно

В Одессе ночью 30 января автомобиль Nissan вылетел с дороги и протаранил опору рекламного щита. Как следствие, сразу погибли 2 человека, которые были внутри.

На объездной дороге Львова 31 января произошло сокрушительное ДТП. Там столкнулись "УАЗ 452" и тягач для перевозки автомобили. В результате столкновения пострадали сразу 3 человека. Однако, к счастью, погибших не было.

На трассе Киев – Чоп 31 января водитель Mitsubishi Lancer резко вылетел на встречную полосу. Там он въехал в автопоезд DAF. В результате столкновения легковушку разбило вдребезги, а у его водителя даже не было шанса выжить.

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