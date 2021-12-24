На трассе Одесса– Киев произошло жуткое ДТП с участием пьяного военнослужащего
Источник:"Х**вая Одесса"
Очень мощная авария произошла в Одесской области вечером 24 декабря. По предварительным данным, нетрезвый лейтенант ВСУ не справился с управлением и вылетел за пределы дороги.
Легковушка, судя по всему, двигалась и с немалой скоростью, а после вылета с трассы она влетела в дерево. На месте происшествия работают полицейские и медики скорой.
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Какие именно травмы получил водитель в результате инцидента, пока неизвестно.
Уснул после аварии
От удара BMW разорвало / Фото "Х**вая Одесса"
- Авария произошла около 21: 00 24 декабря в Одесской области на трассе Одесса – Киев.
- По предварительным данным, лейтенант ВСУ управлял BMW, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
- В какой-то момент машину занесло и она на немалой скорости слетела с дороги.
- К счастью, легковушка не влетела в дерево в лобовую, а лишь наткнулась на него сбоку. Вероятно, это спасло водителю жизнь, ведь он не был пристегнутым.
После аварии, судя по всему, молодого военнослужащего уложили в стабильное положение. На видео, которое сделали очевидцы, мужчина лежит на заднем сиденье, а его ноги находятся на водительском сидении. В комментариях к видео в соцсетях люди пишут, что он был настолько пьяным, что уснул.
Смотрите видео с места аварии с военным под Одессой: