"Туса" на кладбище Одессы: подростки курили, пели и "сходили в туалет" на памятниках

В Одессе подростки на кладбище устроили вечеринку. Они курили, слушали русскую музыку и даже заявили, что якобы "сходили в туалет" на могилах.

Свои развлечения снимали на камеру. Видео обнародовали в сети, где и заявили о своих "поступках".

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В Одессе подростки развлекались на кладбище

Несовершеннолетние пошли на кладбище и снимали там видео. По кадрам видно, что подросткам приблизительно по 14 – 16 лет. На кадрах, обнародованных в сети, подростки курят и общаются между собой.

Подросток, снимавший видео, сам рассказал, что они пошли на кладбище. При этом кто-то за кадром сказал: "Это твой день". На фоне слышна русская музыка и нецензурная лексика.

Кроме того, по версии издания, в конце видео подростки якобы сходили в туалет на памятники умерших супругов.

"Извините, что посц*** на вас", – подписали подростки в сети фото могилы.

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