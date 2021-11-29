В Украину завезли 15 тонн опасных кабачков: могут быть на прилавках

На территорию Украины импортировали партию кабачков, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья. Дело в том, что в состав овощей входит слишком много загрязняющих веществ.

Об этом стало известно 25 ноября. Именно в этот день специалисты Южного управления Госпотребслужбы закончили лабораторные исследования кабачков.

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Что было в этих овощах

Специалисты сообщили, что в 15 900 килограммах продуктов слишком высок уровень содержания нитратов. Следовательно, овощи не соответствуют государственным санитарным правилам и нормам. В качестве производителя партии указана турецкая фирма, зарегистрированная в Анталии.

Сейчас часть завезенных овощей уже реализована, поэтому может быть на прилавках рынков и магазинов. Госпродпотребслужба попросила продавцов самостоятельно изымать эти кабачки из продажи и отчитаться об этом.

Вредные кабачки, которые завезли в Украину / Фото Госпродпотребслужбы

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