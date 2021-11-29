Об этом стало известно 25 ноября. Именно в этот день специалисты Южного управления Госпотребслужбы закончили лабораторные исследования кабачков.
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Что было в этих овощах
Специалисты сообщили, что в 15 900 килограммах продуктов слишком высок уровень содержания нитратов. Следовательно, овощи не соответствуют государственным санитарным правилам и нормам. В качестве производителя партии указана турецкая фирма, зарегистрированная в Анталии.
Сейчас часть завезенных овощей уже реализована, поэтому может быть на прилавках рынков и магазинов. Госпродпотребслужба попросила продавцов самостоятельно изымать эти кабачки из продажи и отчитаться об этом.
Вредные кабачки, которые завезли в Украину / Фото Госпродпотребслужбы
Другие неприятные находки в импорте
- 27 октября сообщили, что на территорию Украины из Польши привезли партию зараженной сальмонеллой курицы. В общей сложности экспортировали более 1,5 тонн, которые сразу начали продавать.
- За 9 дней до этого специалисты известили, что из Румынии завезли замороженную выпечку, которая может представлять опасность для здоровья. Там была слишком высокая концентрация химического вещества. А получателем продуктов в Украине была компания "АТБ маркет".
- А 7 сентября стало известно, что во Львовской области продают вредные итальянские йогурты. В привлекательных упаковках было много химии, которая может привести к отравлению.