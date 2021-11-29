Про це стало відомо 25 листопада. Саме в цей день фахівці Південного управління Держпродспоживслужби закінчили лабораторні дослідження кабачків.
Зауважте Фальсифікат не пройшов: в Україні вилучено 16 тонн підробних продуктів
Що було в цих овочах
Фахівці повідомили, що в 15 900 кілограмах продуктів надто високий рівень вмісту нітратів. Відтак овочі не відповідають державним санітарним правилам і нормам. Як виробник партії зазначена турецька фірма, що зареєстрована в Анталії.
Наразі частина завезених овочів уже реалізована, відтак може бути на прилавках ринків і магазинів. Держпродспоживслужба попросила продавців самостійну вилучати ці кабачки з продажу та відзвітувати про це.
Шкідливі кабачки, які завезли в Україну / Фото Держпродспоживслужби
Інші неприємні знахідки в імпорті
- 27 жовтня повідомили, що на територію України з Польщі привези партію зараженої сальмонелою курки. Загалом експортували понад 1,5 тонн, які одразу почали продавати.
- За 9 днів до цього фахівці сповістили, що з Румунії завезли заморожену випічку, яка може становити небезпеку здоров'ю. Там була занадто висока концентрація хімічної речовини. А отримувачем продуктів в Україні була компанія "АТБ маркет".
- А 7 вересня стало відомо, що на Львівщині продають шкідливі італійські йогурти. У привабливих упакованнях було багато хімії, яка може призвести до отруєння.