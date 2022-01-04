Всю семью нашли мертвой в Одесской области: погибли и маленькие дети

В дачном доме в Надлиманском массиве Одесской области 4 января нашли 5 мертвых людей. Они все были родственниками, среди них – трое детей. Правоохранители назвали предварительную причину трагедии.

К правоохранителям позвонил друг семьи 4 января примерно в 17:00. Он забеспокоился еще 1 января, когда семья не выходила на связь.

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Что известно о погибших

41-летний мужчина был опекуном троих детей своей сестры, которая умерла. 31 декабря он с детьми поехал к своей 71-летней матери, а уже на следующий день не выходил на связь.

Мертвыми нашли девочек в возрасте 5 и 7 лет, а также 9-летнего мальчика. Погибли и оба взрослых.



В дачном доме была ужасная находка – 5 мертвых людей / Фото Нацполиции

Вероятная причина

Правоохранители работают на месте трагедии. Сейчас известно, что вещи в доме были не тронуты, признаков насилия на телах также не выявлено. Вероятнее всего, семья смертельно отравилась угарным газом от топливного генератора.

Трагедии из-за угарного газа: последние новости

В начале декабря в Виннице в доме нашли тела трех человек, которые смертельно отравились угарным газом.

По этой же причине на Львовщине 15 декабря в собственной квартире погибли супруги пенсионеры.

В Сумах в октябре также отравилась газом семья. Пострадали и дети. К счастью, всех удалось спасти.

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