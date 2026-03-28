Утром враг бил по портам Одесской области: в ОВА рассказали о последствиях

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Олег Кипер отметил, что в одном из портов в результате атаки беспилотником повреждена зерновая галерея и пустой резервуар.

Информация о пострадавших не поступала,

– отметил чиновник.

На местах событий работают все экстренные службы.

Одессу ночью 28 марта массово атаковали ударные БПЛА, из-за чего в городе были взрывы. Позже стало известно о разрушении жилого сектора и инфраструктуры.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в целом в результате атаки пострадали по меньшей мере 12 человек, среди которых есть один ребенок. Также известно о гибели 2 человек.

Одним из мест вражеских попаданий стал роддом, где находились 33 пациентки и 19 новорожденных. Из-за атаки была повреждена крыша, из медучреждения эвакуировали 81 человека, а пострадавших перевели в другие медицинские учреждения.