Утром враг бил по портам Одесской области: в ОВА рассказали о последствиях
Утром 28 марта россияне нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области. Уже известны последствия этих атак.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
К теме Последствия плохие, – Братчук рассказал, куда била Россия по Одессе
Какие последствия атак врага по портам Одесской области 28 марта?
Олег Кипер отметил, что в одном из портов в результате атаки беспилотником повреждена зерновая галерея и пустой резервуар.
Информация о пострадавших не поступала,
– отметил чиновник.
На местах событий работают все экстренные службы.
Куда Россия била в Одессе в субботу?
Одессу ночью 28 марта массово атаковали ударные БПЛА, из-за чего в городе были взрывы. Позже стало известно о разрушении жилого сектора и инфраструктуры.
Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в целом в результате атаки пострадали по меньшей мере 12 человек, среди которых есть один ребенок. Также известно о гибели 2 человек.
Одним из мест вражеских попаданий стал роддом, где находились 33 пациентки и 19 новорожденных. Из-за атаки была повреждена крыша, из медучреждения эвакуировали 81 человека, а пострадавших перевели в другие медицинские учреждения.
Владимир Зеленский отметил, что Россия нанесла массированный удар по Одессе, использовав более 60 дронов. Президент подчеркнул, что под ударом оказалась гражданская инфраструктура, поэтому подобная атака не имела никакого военного смысла.