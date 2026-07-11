Балистика чуть ли не каждый день: по чему россияне пытаются наносить удары в Одессе

Россия не перестает оказывать давление на Одесскую область, пытаясь нанести удар по важным объектам региона. Одной из главных целей оккупантов по-прежнему является портовая инфраструктура, а для атак они продолжают использовать различные виды вооружения.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил "24 Каналу", что в последнее время враг активизировался на юге Украины. По его словам, российские войска наносят удары по Одесской области с помощью баллистических ракет, авиационных ракет и ударных беспилотников.

Россияне регулярно наносят удары по инфраструктуре Одесской области

Сергей Братчук отметил, что интенсивность атак на Одесскую область не уменьшается.

Сегодня баллистические ракеты летят очень часто, практически каждый день. Накануне пострадала наша портовая и припортовая инфраструктура, там погиб один человек. До этого был нанесен удар по промышленному объекту,

– сказал он.

Кроме того, количество реактивных "Шахедов" не уменьшается, а в отдельных случаях доля их применения даже растет. В то же время украинские силы активно используют дроны-перехватчики для борьбы с вражескими целями.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии о взрывах в Одесской области: видео

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии подчеркнул, что Россия продолжает искать возможности для новых атак на южные регионы Украины.

Сегодня, к сожалению, были нанесены удары и по припортовой инфраструктуре на юге Одесской области. Речь идет об Измаиле. Сейчас есть информация, что это незначительные повреждения, но тем не менее. Враг пытается провести атаку,

– отметил Братчук.

Балистические ракеты остаются одним из главных инструментов давления России на Одесскую область.

Добавим, что российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Одессе 11 июля, поразив городскую инфраструктуру и вызвав мощные взрывы. В результате вражеского обстрела два человека погибли на месте, а еще один молодой человек получил ранения и в настоящее время находится под наблюдением медиков. На месте попадания развернули работу спасательные и экстренные службы города для скорейшего устранения всех последствий атаки.