Заминировали главную елку Одессы: аноним обещает взрыв нескольких улиц

В полицию Одессы 12 января поступило сообщение о заминировании главной елки города. Туда направили экстренные службы.

Кроме правоохранителей, там работают взрывотехники и кинологи. Об этом сообщили примерно в 16:11.

В этот день В Киеве заминировали все аэропорты

Обнародовали сообщение анонима

Заявление о готовящемся взрыве опубликовали в телеграмме "Новини.LIVE Odesa". Автор письма назвался лидером организации DOXLEAD. Он отметил, что взрыв прогремит в 16:30, однако это была ложная информация.



Голавная елка Одессы по состоянию на 16:32 / Скриншот 24 канала

Речь идет о елке, которая установлена возле горсовета Одессы на Думской площади. На трансляции с этого места заметно, что в 16:45 там уже было авто спасателей, полиции и скорая. Однако людей с площади не эвакуировали.



Письмо о закладке взрывчатки / Фото из телеграма "Новости.LIVE Odesa"

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