Заминировали главную елку Одессы: аноним обещает взрыв нескольких улиц

12 января 2022 , 16:26
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полиция Одесской области

В полицию Одессы 12 января поступило сообщение о заминировании главной елки города. Туда направили экстренные службы.

Кроме правоохранителей, там работают взрывотехники и кинологи. Об этом сообщили примерно в 16:11.

В этот день В Киеве заминировали все аэропорты

Обнародовали сообщение анонима

Заявление о готовящемся взрыве опубликовали в телеграмме "Новини.LIVE Odesa". Автор письма назвался лидером организации DOXLEAD. Он отметил, что взрыв прогремит в 16:30, однако это была ложная информация.


Голавная елка Одессы по состоянию на 16:32 / Скриншот 24 канала

Речь идет о елке, которая установлена возле горсовета Одессы на Думской площади. На трансляции с этого места заметно, что в 16:45 там уже было авто спасателей, полиции и скорая. Однако людей с площади не эвакуировали.


Письмо о закладке взрывчатки / Фото из телеграма "Новости.LIVE Odesa"

Другие минирования в этот день

  • Полиция Днепра утром получила сообщение о заминировании всех школ города. В письме говорилось: "Я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть". Никакой взрывчатки там не нашли.
  • Также сообщили о заминировании всех школ Львова. Туда направили взрывотехников, а школьников отпустили домой. К счастью, там взрывчатку тоже не нашли.
  • А вот в Киеве из-за такого "минирования" пришлось эвакуировать сразу несколько станций метро. Примерно за полтора часа в пресс-службе КГГА сообщили, что проверку станций "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Вокзальная" закончили. Никакой взрывчатки не обнаружили.
Автор: Олександр Марчак