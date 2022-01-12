Заминировали главную елку Одессы: аноним обещает взрыв нескольких улиц
Источник:полиция Одесской области
В полицию Одессы 12 января поступило сообщение о заминировании главной елки города. Туда направили экстренные службы.
Кроме правоохранителей, там работают взрывотехники и кинологи. Об этом сообщили примерно в 16:11.
В этот день В Киеве заминировали все аэропорты
Обнародовали сообщение анонима
Заявление о готовящемся взрыве опубликовали в телеграмме "Новини.LIVE Odesa". Автор письма назвался лидером организации DOXLEAD. Он отметил, что взрыв прогремит в 16:30, однако это была ложная информация.
Голавная елка Одессы по состоянию на 16:32 / Скриншот 24 канала
Речь идет о елке, которая установлена возле горсовета Одессы на Думской площади. На трансляции с этого места заметно, что в 16:45 там уже было авто спасателей, полиции и скорая. Однако людей с площади не эвакуировали.
Письмо о закладке взрывчатки / Фото из телеграма "Новости.LIVE Odesa"
Другие минирования в этот день
- Полиция Днепра утром получила сообщение о заминировании всех школ города. В письме говорилось: "Я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть". Никакой взрывчатки там не нашли.
- Также сообщили о заминировании всех школ Львова. Туда направили взрывотехников, а школьников отпустили домой. К счастью, там взрывчатку тоже не нашли.
- А вот в Киеве из-за такого "минирования" пришлось эвакуировать сразу несколько станций метро. Примерно за полтора часа в пресс-службе КГГА сообщили, что проверку станций "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Вокзальная" закончили. Никакой взрывчатки не обнаружили.