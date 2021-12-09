Заминировали памятник Дюка в Одессе: что известно полиции

В полицию Одессы 9 декабря поступило сообщение об угрозе взрыва памятника Арману де Ришелье. Его сразу начали проверять специалисты.

Пока правоохранители отметили лишь то, что там может быть взрывчатка. Туда направили не только следователей, но и кинологов и взрывотехников.

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Издание "Одесская жизнь" пишет, что также сообщали о взрывчатке в памятнике 5 декабря. Тогда туда тоже прибыло много специалистов, начавших проверку.

Они обследовали не только сам постамент, но и Приморский бульвар. Впоследствии правоохранители констатировали, что никакой взрывчатки не обнаружили.

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