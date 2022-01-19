Жуткая авария на Молдаванке: в Одессе автобус врезался в 4 машины и дерево

На улице Разумовской в Одессе водитель автобуса вызвал аварию. Он врезался в 4 автомобиля и снес дерево.

Инцидент произошел утром 19 января. Водитель автобуса MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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ДТП на Молдаванке с автобусом

На узкой одесской улице автомобили не смогли избежать столкновения. В аварию попал автобус и легковые машины:

Hyundai Tucson;

Daewoo Lanos;

Hyundai SantaFe;

Chevrolet Aveo.



В Одессе на Молдаванке автобус врезался в 4 автомобиля / Фото Нацполиции

По инерции автобус не смог сразу затормозить и выехал на тротуар. Транспорт снес дерево и врезался в фирменный магазин.

В результате ДТП травмы получил водитель автобуса и водитель Chevrolet. Машины "скорой помощи" отвезли их в больницу. Однако издание "Думская" сообщило, что водитель автобуса умер по дороге в медучреждение.

Водителю автобуса внезапно стало плохо и он выехал на встречную полосу / Фото Нацполиции

По предварительной информации, причиной жуткого автостолкновения стало то, что водитель MAN потерял сознание за рулем. Местный телеграм-канал отметил, что у мужчины произошел инсульт за рулем.

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