Зимой теплее вдвоем: мужчине в Одессе пробили на кассе 278 пакетов

В одесском супермаркете случился курьез 30 декабря. Одному из покупателей на кассе внесли в чек 278 пакетов.

Покупка, которой одессит не делал, обошлась ему почти в тысячу гривен. Инцидент произошел в супермаркете сети "Сильпо".

Интересно Неприятный сюрприз: мужчина купил iPhone, а получил завернутый в туалетную бумагу шоколад

В Одессе продали пакеты на тысячу гривен

Курьез произошел в торговом центре "Семья", что на улице Семена Палия, 93а. Мужчина сразу сфотографировал чек и выложил его в местном телеграмм-канале.

Иронии ситуации добавило традиционное предсказание от сети, которое публикуют в конце каждого чека. "Зимой теплее вдвоем", – говорилось в сообщении.



Иронии ситуации добавило предсказание на чеке / Фото из телеграмму "Одесса INFO"

Обычная ошибка

С 10 декабря 2021 года в Украине начали действовать ограничения по обороту пластиковых пакетов. Теперь покупатели обязаны платить за полиэтиленовые пакеты, которые раньше были бесплатными.

Пользователи соцсетей в основном шутили над одесситом. Они отметили, что нужно просчитывать примерную сумму, которая может выйти на кассе, а также просматривать чек, как только его выдадут.

Небольшая часть жителей Одессы возмутилась действиями кассира. По их словам, такие ситуации нередки. Однако большинство склонно считать эту ситуацию обычной ошибкой компьютера, а не мошенничеством.

"Работала кассиршей и сначала ошибались, часто – не в "свою пользу", а за каждый лишний пробитый товар мы писали объяснительные. Нас ругали за недостачи и убытки. Всякое может случиться", – рассказала одесситка в комментариях под заметкой.



Пользователи соцсетей считают это банальной ошибкой / Скриншот из телеграма "Одесса INFO"

Журналистка 24 канала также обратилась за комментарием к представителям сети "Сільпо". В данный момент в супермаркете не предоставили разъяснения по ситуации.

Курьезы с едой: последние новости