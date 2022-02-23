Рятувальники в Одеській області врятували котика: милі фото
На Одещині рятувальники допомогли котові. Тварина була дуже налякана.
Небайдужий житель Березівки повідомив, що кіт застряг на дереві. Інцидент стався на вулиці Грушевського 22 лютого.
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Допомога котові
Чотирилапий не міг злізти самостійно. Місцевий житель пожалів тварину й викликав рятувальників.
Працівники ДСНС використали висувну трьохколінну драбину. Березівські рятувальники оперативно спустили котика на землю.
Тварина здорова, тільки була трохи налякана.
Рятувальники на Одещині врятували кота / Фото пресслужби ДСНС
Кіт розважив соцмережі
Інший випадок стався із користувачкою тіктоку Анжелою Оньяте та її котом. Вона хотіла записати відео після робочого дня, коли в кадрі з'явився домашній улюбленець Арахіс.
Рудий котик підійшов впритул до телефону і почав загадково дивитися вгору. Ще більшої курйозності ситуації додала пісня, яка лунає у відео. Там є слова "У моїй голові пусто".
Відео з кумедним котом швидко стало вірусним та назбирало майже 9 мільйонів переглядів у тіктоці.
Котик вирішив потішити користувачів соцмереж: дивіться відео