На Одещині третю добу шукають 10-річну Софію, яку віднесло у відкрите море на надувному колі

19 червня в селі Сичавка на Одещині у морі зникла 10-річна Софія Потьомкіна. Її пошуки тривають вже третій день.

За попередніми даними, Софія разом із прабабусею зайшла купатися в морі на стихійному пляжі, де відпочинок заборонений. Про це повідомили у поліції.

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Що відомо про зникнення 10-річної дівчинки на Одещині?

Через сильну течію дівчинку на надувному колі віднесло у відкрите море. Прабабуся намагалася врятувати дитину, але не змогла. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення безвісти.

21 червня у ДСНС зазначили, що пошуки Софії досі тривають. Загалом від початку пошукових робіт обстежено 6 кілометрів узбережжя, 210 гектарів надводної поверхні та 4,5 гектарів морського дна.

До пошуків залучені водолази, рятувальники, психологи та фахівці безпілотних систем.

Пошуки 10-річної Софії тривають / Фото ДСНС

ДСНС вкотре наголосила, що відпочинок на стихійних пляжах є суворо забороненим. У відомстві пояснили, що такі місця можуть видаватися безпечними, але насправді становлять серйозну загрозу. Там відсутні рятувальні пости, а узбережжя, дно та пісок не перевірені, що значно підвищує ризик нещасних випадків. Використання надувних плавзасобів у таких умовах є особливо небезпечним.

Нагадаємо, що раніше ми писали про пошуки двох малолітніх братів у селі Колки на Рівненщині, які зникли 5 квітня. Того ж дня у водоймі знайшли тіло молодшого, 3-річного хлопчика. Пошуки старшого, 4-річного брата, продовжувалися ще 10 днів. У них брали участь рятувальники, поліція, волонтери та кінологи, також використовували дрони, ехолоти й човни. Загалом обстежили близько 224 гектарів території та акваторії річки Горинь.

15 квітня тіло дитини виявили приблизно за кілометр від місця зникнення, його підняли з води рятувальники.