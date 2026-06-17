Про це повідомили на сторінці Криворізької гімназії №122, де навчався Святослав.

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Що відомо про 12-річного Святослава Андрусенка?

Святослав Андрусенко помер після чотирьох місяців у лікарні.

Під час аварії, яка сталася 9 лютого 2026 року в Кривому Розі, хлопчик отримав надзвичайно важкі травми і відтоді медики щодня боролися за його життя. Однак, на жаль, дива не сталося.

Святославу було лише 12 років. Він мав мрії, плани, захоплення, попереду було ціле життя, сповнене можливостей і відкриттів. Його передчасна смерть стала непоправною втратою для родини, друзів, однокласників, учителів та всієї нашої гімназійної спільноти,

– йдеться в повідомленні.

Тим часом в обласній прокуратурі повідомили, що під час подальшого судового розгляду обвинувачення змінять з урахуванням фактичних обставин, а саме настання смерті потерпілого.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття батькам, рідним і близьким Святослава. Світла пам'ять!

Нагадаємо, 9 лютого в Кривому Розі сталася ДТП за участю судді Довгинцівського районного суду. За даними слідства, близько 16:30 водійка збила 12-річного хлопчика, який разом із матір'ю переходив дорогу на регульованому пішохідному переході.

Внаслідок аварії дитина отримала численні травми та потрапила до лікарні.

Уже 13 лютого судді оголосили підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає до восьми років позбавлення волі. Наприкінці квітня обвинувальний акт у цій справі передали до суду.