Про пошуки у коментарі для Суспільного розповіли дружини зниклих, Аліна та Ганна.

Що відомо про зникнення чоловіків у Чорному морі?

Дружина 34-річного Романа Аліна поділилася спогадами про 27 березня. Тоді о пів на сьому вечора чоловік попросив її надіслати прогноз погоди, а після цього на зв'язок він так і не вийшов.

До Романа намагалися додзвонитися близько пів на десяту, але зв'язку не було. На ранок відправилися на пошуки рибалок, на березі знайшли машину й тоді зрозуміли, що чоловіки залишилися в морі.

До пошуків відразу залучили правоохоронців з Татарбунарського підрозділу, водну поліцію та рятувальників. Однак через складні погодні умови та безпекову ситуацію роботи ускладнені.

Море заміноване. То були тумани, то дощі. Вчора була хороша погода, дрони підіймали, але хтось глушив сигнал,

– повідомила Аліна.

Вона виховує п'ять спільних з Романом дітей. Жінка зазначила, що рибалок могло віднести течією до Румунії чи Болгарії. Рідні разом з місцевими самостійно обстежили узбережжя від Лебедівки до Приморського, але ніяких слідів не виявили.



Зниклий рибалка Роман / Фото з архіву його дружини Аліни

Зазначимо, що чоловіки вийшли на воду на гумовому човні, імовірно, марки "Колібрі" у районі між населеними пунктами Росєйка та Лебедівка.

Не знайшли й човна рибалок. Він, за словами Аліни, був доволі великий – близько 7 метрів, тож у разі аварії його мали б помітити люди.

"Якщо човна немає, значить вони десь є в човні. А просто тиждень чекати без води, без їжі, у холоді такому. Людина просто не витягне цього", – поділилася дружина зниклого.

Зі свого боку дружина 32-річного Євгена, Ганна, розповіла, що востаннє чоловік виходив на зв'язок о 21:41, тоді він зателефонував доньці, але та не почула виклик. Уже за 10 хвилин рибалка був поза мережею.



Зниклий рибалка Євген / Фото з архіву його дружини Ганни

Подружжя має чотирьох дітей, наймолодшому сину 3 місяці. Ганна поділилася тим, що подібні випадки ставалися й раніше, тож спочатку вони не надали цьому належної уваги.

Живемо в селі й заробіток у нас тільки риболовля. Він все своє дитинство, все життя рибалив,

– розповіла про Євгена Ганна.

Вона розповіла, що Євген та Роман, чоловік Аліни, давно приятелюють і мають близькі дружні стосунки, тож навряд чи між ними міг статися конфлікт.

Обидві жінки підкреслили, що їхні чоловіки мають багато досвіду в рибальстві й у морі працюють роками.

Мій чоловік не перший раз у морі. Він не в такі шторми потрапляв. Вони досвідчені, і ми сподіваємося, що вони ще живі,

– наголосила Аліна.

На березі також знайшли уламок весла, але немає жодних підтверджень, що він може належати саме зниклим рибалкам. Наразі поліція розширює територію пошукової операції.

Рідні Романа та Євгена просять усіх, хто бачив човен або має будь-яку інформацію, повідомити про це.

