"Сподіваюся, помруть понад 500 людей": анонім повідомив про замінування всіх ТЦ Одеси

Одеські правоохоронці перевіряють безпеку в усіх торгових центрах міста. Невідомий повідомив про замінування закладів.

У всі райони Одеси виїхали бригади вибухотехніків. Їх супроводжують слідчі та кінологи.

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Одеські ТЦ "замінували"

Правоохоронці перевіряють усі одеські торгові центри. Анонім прислав листа в поліцію з повідомленням про замінування.

Невідомий написав захисникам порядку емоційного листа. Він заявив, що є "простою людиною, яка хоче рівноправ'я".



Анонім у листі повідомив про замінування ТЦ Одеси / Фото з телеграму "Новини.LIVE Odesa"

"Жартівник" переконаний, що справедливості не можна досягнути без жертв. Водночас він акцентував на ненависті до цього світу.

Я сильно сподіваюся, що помруть понад 500 людей,

– наголосив зловмисник.

Мінувальник підкреслив, що для нього ця ситуація – лише гра. Мовляв, він її припинить, якщо впродовж 3 годин у медіа з'являться новини про його витівку. У іншому випадку, пригрозив активізувати вибухівку.

Що загрожує за псевдомінування В Україні передбачена кримінальна відповідальність за неправдиве повідомлення про замінування чи загрозу життям людей. Дорослі можуть поплатитися за такі жарти позбавленням волі. За витівки дітей платитимуть штраф батьки. Якщо ж хтось вирішити замінувати будівлю насправді, то за це передбачено до 6 років за ґратами. Якщо такі дії призведуть до людських жертв, термін збільшать до 8 років.

Хвиля замінувань в Україні

Від грудня Україну накрила хвиля масових повідомлень про фейкові замінування. Такі заяви надходять до правоохоронців майже в усіх областях.

Зокрема, 7 січня у Києві нібито замінували 10 торгово-розважальних центрів та залізничний вокзал. Із вокзалу евакуювали 650 людей, виводили людей і з ТРЦ. На щастя, вибухівки у жодному з місць не виявили.

В Одеській області до правоохоронців зателефонував 12-річний школяр та повідомив про замінування магазину в місцевому ТЦ. Виявилося, він просто хотів подивитися на роботу спецслужб.



22-річний хлопець повідомив про замінування потяга / Фото поліції Львівщини

Раніше у Львові додумалися "замінувати" потяг Дніпро – Івано-Франківськ. Рухомий склад зупинили для перевірки в Кіровоградській області. Вибухівки в поїзді не знайшли. А 22-річного псевдомінувальника затримали після прибуття до Львова.