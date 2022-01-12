"Сподіваюся, помруть понад 500 людей": анонім повідомив про замінування всіх ТЦ Одеси
Джерело:поліція Одеської області
Одеські правоохоронці перевіряють безпеку в усіх торгових центрах міста. Невідомий повідомив про замінування закладів.
У всі райони Одеси виїхали бригади вибухотехніків. Їх супроводжують слідчі та кінологи.
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Одеські ТЦ "замінували"
Правоохоронці перевіряють усі одеські торгові центри. Анонім прислав листа в поліцію з повідомленням про замінування.
Невідомий написав захисникам порядку емоційного листа. Він заявив, що є "простою людиною, яка хоче рівноправ'я".
Анонім у листі повідомив про замінування ТЦ Одеси / Фото з телеграму "Новини.LIVE Odesa"
"Жартівник" переконаний, що справедливості не можна досягнути без жертв. Водночас він акцентував на ненависті до цього світу.
Я сильно сподіваюся, що помруть понад 500 людей,
– наголосив зловмисник.
Мінувальник підкреслив, що для нього ця ситуація – лише гра. Мовляв, він її припинить, якщо впродовж 3 годин у медіа з'являться новини про його витівку. У іншому випадку, пригрозив активізувати вибухівку.
Що загрожує за псевдомінуванняВ Україні передбачена кримінальна відповідальність за неправдиве повідомлення про замінування чи загрозу життям людей. Дорослі можуть поплатитися за такі жарти позбавленням волі. За витівки дітей платитимуть штраф батьки. Якщо ж хтось вирішити замінувати будівлю насправді, то за це передбачено до 6 років за ґратами. Якщо такі дії призведуть до людських жертв, термін збільшать до 8 років.
Хвиля замінувань в Україні
Від грудня Україну накрила хвиля масових повідомлень про фейкові замінування. Такі заяви надходять до правоохоронців майже в усіх областях.
Зокрема, 7 січня у Києві нібито замінували 10 торгово-розважальних центрів та залізничний вокзал. Із вокзалу евакуювали 650 людей, виводили людей і з ТРЦ. На щастя, вибухівки у жодному з місць не виявили.
В Одеській області до правоохоронців зателефонував 12-річний школяр та повідомив про замінування магазину в місцевому ТЦ. Виявилося, він просто хотів подивитися на роботу спецслужб.
22-річний хлопець повідомив про замінування потяга / Фото поліції Львівщини
Раніше у Львові додумалися "замінувати" потяг Дніпро – Івано-Франківськ. Рухомий склад зупинили для перевірки в Кіровоградській області. Вибухівки в поїзді не знайшли. А 22-річного псевдомінувальника затримали після прибуття до Львова.