"Україна непереможна": у тирі в Одесі відвідувачам роздавали антиукраїнські сувеніри

У тирі в районі Аркадії відвідувачам вручали відверто антиукраїнські сувеніри. На мігнітику з підписом "Україна непереможна" зображена сцена з одного з радянських фільмів ніби Росія та Євросоюз "тримають" Україну.

Відвідувачів шокували такі сувеніри. Через це один з них викликав поліцію.

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Усі сувеніри вилучили

Одного з відвідувачів надзвичайно обурив антиукраїнський магніт, який йому намагалися подарувати за стрільбу в тирі. Правоохоронці, які прибули на місце, склали протокол та вилучили усі такі сувеніри.



Антиукраїнські магніти в Одеському тирі / Фото телеграм-каналу "GANUL"

Автор допису запевнив, що тир, у якому роздавали антиукраїнські сувеніри, більше працювати не буде.

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