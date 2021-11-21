"Україна непереможна": у тирі в Одесі відвідувачам роздавали антиукраїнські сувеніри

21 листопада 2021 , 14:05
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Джерело:

телеграм-канал "GANUL"

У тирі в районі Аркадії відвідувачам вручали відверто антиукраїнські сувеніри. На мігнітику з підписом "Україна непереможна" зображена сцена з одного з радянських фільмів ніби Росія та Євросоюз "тримають" Україну.

Відвідувачів шокували такі сувеніри. Через це один з них викликав поліцію.

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Усі сувеніри вилучили

Одного з відвідувачів надзвичайно обурив антиукраїнський магніт, який йому намагалися подарувати за стрільбу в тирі. Правоохоронці, які прибули на місце, склали протокол та вилучили усі такі сувеніри.


Антиукраїнські магніти в Одеському тирі / Фото телеграм-каналу "GANUL"

Автор допису запевнив, що тир, у якому роздавали антиукраїнські сувеніри, більше працювати не буде.

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Автор: Іван Магуряк