Велика та небезпечна: на Одещині сапери знищили бомбу ОФАБ-250 – промовисті фото
Джерело:фейсбук ДСНС у Одеській області
У Білгород-Дністровському районі на Одещині рятувальники знешкодили авіаційну бомбу ОФАБ-250. Боєприпас окупанти виготовили нещодавно.
Піротехніки знищили вибухонебезпечний предмет 9 березня. Виявили його за межами села Біленьке.
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Як знешкоджували бомбу
Судячи з усього, про бомбу повідомили місцеві жителі. Адже на місце сапери прибули за викликом. Там вони встановили, що це авіаційну бомба ОФАБ-250 сучасного виробництва.
Бомбу виявили за межами села Біленьке на Одещині / Фото ДСНС
На місце рятувальники прибули за викликом / Фото ДСНС
10 березня боєприпас знищили у спеціально відведеному місці.
Після виявлення бомбу вивезли з Біленького / Фото ДСНС
Боєприпас знешкодили у небезпечному місці / Фото ДСНС
Що відомо про ОФАБ-250Це уламково-фугасна авіаційна бомба. Призначення – ураження військово-промислових об'єктів, легкоуразливої та легкоброньованої техніки, живої сили. Застосовується з висот 500 – 16 тисяч метрів за швидкості 500 – 1500 кілометрів на годину.
Зверніть увагу
Рятувальники застерігають, що вибухонебезпечні предмети можуть бути загрозою для вашого життя.
Якщо помітили предмет, схожий на боєприпас, у жодному разі його не чіпайте, а дочекайтесь піротехніків, які кваліфікують та вилучать боєприпас.
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Напередодні у ДСНС оприлюднили відео, на якому видно, як вони знешкоджують авіаційну бомбу. Трапилося це в Чернігові.
У службі додають, що протягом 9 березня розрахунки групи піротехнічних робіт та підводного розмінування прибули на виклики за 22 заявками щодо розмінування. Вони надійшли від жителів міста.
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