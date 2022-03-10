Пиротехники уничтожили взрывоопасный предмет 9 марта. Обнаружили его за пределами села Беленькое.

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Как обезвредили бомбу

Судя по всему, о бомбе сообщили местные жители. Ведь на место саперы прибыли по вызову. Там они установили, что это авиационная бомба ОФАБ-250 современного производства.



Бомбу обнаружили за пределами села Беленькое в Одесской области / Фото ГСЧС



На место спасатели прибыли по вызову / Фото ГСЧС

10 марта боеприпас был уничтожен в специально отведенном месте.



После обнаружения бомбу вывезли из Беленького / Фото ГСЧС

Боеприпас обезвредили в безопасном месте / Фото ГСЧС

Что известно об ОФАБ-250 Это осколочно-фугасная авиационная бомба. Назначение – поражение военно-промышленных объектов, легкоуязвимой и легкобронированной техники, живой силы. Применяется с высоты 500 – 16 тысяч метров при скорости 500 – 1500 километров в час.

Обратите внимание

Спасатели предостерегают, что взрывоопасные предметы могут представлять угрозу для вашей жизни.

Если заметили предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае его не трогайте, а дождитесь пиротехников, которые квалифицируют и изымают боеприпас.

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Накануне в ГСЧС обнародовали видео, на котором видно, как они обезвреживают авиационную бомбу. Случилось это в Чернигове.

В службе добавляют, что в течение 9 марта группы пиротехнических работ и подводного разминирования прибыли на вызовы по 22 заявкам относительно разминирования. Они поступили от жителей города.

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