В Одесі вибухнула автівка, є постраждалий
- Вранці 16 лютого у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль Toyota, постраждав 56-річний чоловік, якого госпіталізували.
- На місці інциденту працюють слідчі, вибухотехніки та інші служби, які встановлюють причини вибуху та перевіряють усі можливі версії.
Вранці 16 лютого в Київському районі Одеси стався вибух автомобіля. Внаслідок інциденту постраждав чоловік, його госпіталізували до лікарні.
На місці працюють слідчі, вибухотехніки та інші служби, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це повідомляє Національна поліція в Одеській області.
Що відомо про вибух?
У Київському районі Одеси зранку 16 лютого вибухнув автомобіль. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції на спецлінію 102.
За інформацією правоохоронців, подія сталася на вулиці Академіка Корольова – вибухнув автомобіль Toyota. Унаслідок події постраждав 56-річний чоловік, його госпіталізували. Автівки, які стояли поруч, також пошкоджено.
Наразі на місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції. Правову кваліфікацію інциденту нададуть після з’ясування всіх обставин.
Правоохоронці встановлюють причини вибуху та перевіряють усі можливі версії.
Де ще фіксували вибухи автівок?
У Подільському районі Києва вибухнув автобус. Він стояв порожнім на кінцевій зупинці, коли підірвався після початку руху. За даними поліції, ніхто не постраждав.
У дворі житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра в Києві вибухнув автомобіль. Тоді внаслідок цього постраждав військовослужбовець. Подію кваліфікували як теракт. Згодом правоохоронці затримали 24-річну жінку, яка, виконуючи завдання російських спецслужб, підірвала машину. Їй загрожує до десяти років ув'язнення.
У Корсунь-Шевченківському повністю згорів автомобіль, що належав місцевому депутату Віталію Сторожуку. Сам посадовець встиг вибратися з салону й не отримав травм.