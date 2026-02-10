Вибухи пролунали на Одещині

Вибухи вдень 10 лютого пролунали на Одещині. У регіоні була ракетна небезпека.

Про це пишуть моніторингові канали.

Що відомо про вибухи на Одещині?

О 13:09 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Швидкісна ціль у напрямку Затоки/Сергіївки з Чорного моря,

– писали там о 13:22.

Повідомлення про вибухи на Одещині з'явилися приблизно о 13:27.

Уже о 13:34 з'явилася загроза балістики з Криму.

Монітори писали про ймовірний пуск "Іскандерів" або С-300/С-400. Втім, фіксації цілі не було. Припускають, що це працювала російська "певео" на окупованому півострові.