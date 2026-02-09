Про це повідомили в ДТЕК. На щастя, ніхто не постраждав.
Читайте також У Дніпрі люди перекрили дорогу через відсутність світла: що на це сказали у ДТЕК
Що відомо про новий удар по ДТЕК?
Як розповіли енергетики, ворог атакував ремонтну бригаду ДТЕК на Дніпропетровщині.
7 лютого наші енергетики відновлювали пошкоджену росіянами лінію поблизу фронту. У цей момент два FPV-дрони влучили в автівку – вона повністю згоріла. Енергетики встигли врятуватися, ніхто не постраждав. Попри щоденну небезпеку, продовжуємо тримати світло,
– написали в ДТЕК.
Ворог постійно обстрілює енергетиків і не тільки
Останнім часом до ударів по рятувальниках, медиках і поліцейських додалися удари по шахтарях. Наприклад, атака 1 лютого по гірниках забрала найбільше життів за весь час.
У компанії сказали, що із жовтня 2025 року не було жодного дня, щоб Росія не била по енергетичній інфраструктурі ДТЕК. Окупанти гатять по мережах, трансформаторах, об'єктах генерації та шахтах.
Росіяни зумисне б'ють по ланцюгу постачання. Адже одним з основ енергетичної системи є вугілля.
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що Росія посилила удари по цивільній залізничній інфраструктурі на півночі України. Зокрема, дрони вразили локомотив, дизель-поїзд та колії на Сумщині й Чернігівщині. Поранено працівника залізниці.