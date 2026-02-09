Про це повідомили в ДТЕК. На щастя, ніхто не постраждав.

Що відомо про новий удар по ДТЕК?

Як розповіли енергетики, ворог атакував ремонтну бригаду ДТЕК на Дніпропетровщині.

7 лютого наші енергетики відновлювали пошкоджену росіянами лінію поблизу фронту. У цей момент два FPV-дрони влучили в автівку – вона повністю згоріла. Енергетики встигли врятуватися, ніхто не постраждав. Попри щоденну небезпеку, продовжуємо тримати світло,
– написали в ДТЕК.

Ворог постійно обстрілює енергетиків і не тільки

  • Останнім часом до ударів по рятувальниках, медиках і поліцейських додалися удари по шахтарях. Наприклад, атака 1 лютого по гірниках забрала найбільше життів за весь час.

  • У компанії сказали, що із жовтня 2025 року не було жодного дня, щоб Росія не била по енергетичній інфраструктурі ДТЕК. Окупанти гатять по мережах, трансформаторах, об'єктах генерації та шахтах.

  • Росіяни зумисне б'ють по ланцюгу постачання. Адже одним з основ енергетичної системи є вугілля.

  • Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що Росія посилила удари по цивільній залізничній інфраструктурі на півночі України. Зокрема, дрони вразили локомотив, дизель-поїзд та колії на Сумщині й Чернігівщині. Поранено працівника залізниці.