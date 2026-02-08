Про це повідомоляє Суспільне.

Дивіться також Майже як АЕС: на яку потужність українці накупили зарядних станцій

Як у Дніпрі протестували проти відключення світла?

У Дніпрі мешканці житлового масиву "Тополя" перекрили дорогу по вулиці Панікахи. Вони незадоволені відсутність світла та постіними аварійними відключеннями.

У ДТЕК прокоментували цю акцію. У компанії пояснили, що проблеми зі світлом виникли через перевантаження електромереж і аварію на обладнанні. На одній із підстанцій згоріли важливі елементи, зараз їх ремонтують.

Перекриття доріг не прискорює ремонти, а лише ускладнює роботу аварійних бригад,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

Раніше проти відключень протестували у Хмельницькому