Про це повідомоляє Суспільне.
Дивіться також Майже як АЕС: на яку потужність українці накупили зарядних станцій
Як у Дніпрі протестували проти відключення світла?
У Дніпрі мешканці житлового масиву "Тополя" перекрили дорогу по вулиці Панікахи. Вони незадоволені відсутність світла та постіними аварійними відключеннями.
У ДТЕК прокоментували цю акцію. У компанії пояснили, що проблеми зі світлом виникли через перевантаження електромереж і аварію на обладнанні. На одній із підстанцій згоріли важливі елементи, зараз їх ремонтують.
Перекриття доріг не прискорює ремонти, а лише ускладнює роботу аварійних бригад,
– йдеться у повідомленні ДТЕК.
Раніше проти відключень протестували у Хмельницькому
У Хмельницькому 21 січня відбулася акція протесту проти тривалих відключень електроенергії, де близько 150 людей перекрили вулицю Кам’янецьку.
Голова "Хмельницькобленерго" пояснив, що відключення пов'язані з дефіцитом потужностей через масовані удари Росії та рішення "Укренерго", а також складними погодними умовами.