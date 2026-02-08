Об этом сообщает Общественное.

Как в Днепре протестовали против отключения света?

В Днепре жители жилого массива "Тополь" перекрыли дорогу по улице Паникахи. Они недовольны отсутствием света и постоянными аварийными отключениями.

В ДТЭК прокомментировали эту акцию. В компании объяснили, что проблемы со светом возникли из-за перегрузки электросетей и аварии на оборудовании. На одной из подстанций сгорели важные элементы, сейчас их ремонтируют.

Перекрытие дорог не ускоряет ремонты, а лишь усложняет работу аварийных бригад,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Ранее против отключений протестовали в Хмельницком