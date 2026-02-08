Об этом сообщает Общественное.
Как в Днепре протестовали против отключения света?
В Днепре жители жилого массива "Тополь" перекрыли дорогу по улице Паникахи. Они недовольны отсутствием света и постоянными аварийными отключениями.
В ДТЭК прокомментировали эту акцию. В компании объяснили, что проблемы со светом возникли из-за перегрузки электросетей и аварии на оборудовании. На одной из подстанций сгорели важные элементы, сейчас их ремонтируют.
Перекрытие дорог не ускоряет ремонты, а лишь усложняет работу аварийных бригад,
– говорится в сообщении ДТЭК.
Ранее против отключений протестовали в Хмельницком
В Хмельницком 21 января состоялась акция протеста против длительных отключений электроэнергии, где около 150 человек перекрыли улицу Каменецкую.
Председатель "Хмельницкоблэнерго" объяснил, что отключения связаны с дефицитом мощностей из-за массированных ударов России и решения "Укрэнерго", а также сложными погодными условиями.