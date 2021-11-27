У вікно одеського трамвая кинули банку від Nutella: постраждав пасажир

В Одесі невідомі кинули скляну банку від Nutella у вікно трамвая. Вона розбила вікно транспорту та потрапила у салон.

Банка потрапила у чоловіка, який сидів у трамваї №15. Вона влучила йому в око.

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У мережі опублікували відео з місця події. На ньому видно, як постраждалий пасажир прикриває око та розгублено ходить майже пустим салоном. На підлозі лежить банка.

Просто їхали. Хтось кинув Nutella. Розбили вікно й потрапили в око,

– розповів автор відео.

В Одесі в трамвай кинули банку: дивіться відео

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