Неприємний інцидент нещодавно трапився у тролейбусі №6. Про це свідчить вирок місцевого суду.

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Конфлікт через порвані гроші

Жінка із сином зайшла у тролейбус на зупинці "Млинна". Водійка обурилася через те, що пасажирка начебто оплатила проїзд порваними грошима. Вона почала нецензурно висловлюватись. Після цього пасажирка змінила 5 гривень на 50.

Однак це не зупинило розлючену водійку – вона кинула решту жінці прямо в обличчя. Талон на проїзд впав у кабіну водія, пасажирка переступила поріг, аби підняти його.

Водійка побила пасажирку

Тоді водійка зупинила тролейбус, відчинила передні двері, вийшла з кабіни й почала тягти жінку за куртку, виштовхуючи її із салону. Потерпіла кричала, що вагітна. Однак водійка двічі вдарила її у плече та один раз у живіт.

Після інциденту потерпіла погано почувалася, тому пішла до гінеколога. Черговий лікар заявив, що до відділення жінка надійшла на 11 – 12 тижні вагітності. У неї була загроза викидню.

Поліція відкрила справу

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про "умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю без тілесних ушкоджень".

Водійка своєї провини не визнала. Ба більше, вона зазначила, що постраждала вигадала інцидент. Районний суд призначив їй покарання у вигляді штрафу 850 гривень.