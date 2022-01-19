Водохреще в Одесі: сотні людей скупалися в морі вдень та вночі – атмосферні фото

На міських пляжах Одеси опівночі 19 січня розпочалися масові купання. Сотні людей вирішили скупатися на Водохреще.

Одеситів не зупинила ні зимова прохолода, ні відсутність прожекторів для освітлення пляжів. Рятівники підсвічували узбережжя "Золотого берега" ручними ліхтарями.

До теми Водохреще-2022: історія, традиції святкування та найрозповсюдженіші міфи

Купання в Одесі

Вночі на одеському пляжі зафіксували температуру повітря -5 градусів. Однак у воді скупалися не лише чоловіки, а й чимало жінок та дітей.



Одесити на Водохреща купалися в нічному морі / Фото "Думська"

Рятувальники встановили для прихильників традицій Водохреща намети для переодягання. На березі моніторили ситуацію бригади швидкої та Нацгвардії, підготували моторні човни та спецтранспорт.



На березі чергували рятувальники й медики / Фото "Думська"

Зранку січневі купання продовжились. Десятки жителів Одеси прийшли зануритися в воду на Ланжероні, 16 станції Великого Фонтана та Лузанівці.



В Одесі розгорнули 3 офіційні пункти для купання на Водохреща / Фото "Думська"

Температура води в морі прогрілася лише до 4 градусів. Відтак для всіх охочих розклали намети з гарячим чаєм, де можна погрітися та звернутися за допомогою до медиків.

Жителі Одеси занурилися в морську воду на Водохреща / Фото "Думська" і 8 news

Рекомендації медиків

Напередодні Водохреща одеські лікарі нагадали містянам правила купання взимку. Важливо їх дотримуватися, щоб уникнути фатальних наслідків.

Категорично заборонено вживати алкогольні напої перед тим, як зануритися в ополонку. Не рекомендовано залазити в крижану купіль людям зі серцево-судинними та бронхо-легеневими захворюваннями.

Водохреще у київському Гідропарку

Наймасштабніші святкування 19 січня відбулися в Києві. Сотні киян прийшли на пляжі біля Дніпра, щоб скупатися.

Особливий ажіотаж був у столичному Гідропарку. Загалом по Києву облаштували 15 місць для пірнань в ополонку.



Кияни долучилися до масової купелі на Йордан / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

На усіх локаціях за безпекою слідкували рятувальники і лікарі швидкої допомоги. Біля водойми встановили кабінки для переодягання. Більше фото з Водохреща у Києві шукайте за посиланням.