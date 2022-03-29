Ворог не відступив і проводить повітряну розвідку, – Одеська ОВА

В Одеській ОВА зазначили, що ніч в обласному центрі пройшла спокійно. Проте ворог від Одеси не відступив: він проводить повітряну розвідку та перегруповує кораблі.

Про це розповів речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Диверсійні групи, повідомив він, намагаються просуватись на територію області.

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Українці проводять контрдиверсійну роботу

Але в нас є гарна контрдиверсійна робота, тому що є люди, для яких наша земля є священним символом,

– додав Братчук.

В Одеській ОВА наполягають, аби місцеві жителі поводили себе дуже обережно, особливо в районі пляжів. Особливо це стосується тих місць, де написано: "Прохід заборонено", ризикувати точно не варто.

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