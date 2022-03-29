Об этом рассказал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Диверсионные группы, сообщил он, пытаются продвигаться на территорию области.

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Украинцы проводят контрдиверсионную работу

Но у нас есть хорошая контрдиверсионная работа, потому что есть люди, для которых наша земля является священным символом,

– добавил Братчук.

В Одесской ОВА настаивают, чтобы местные жители вели себя очень осторожно, особенно в районе пляжей. Особенно это касается тех мест, где написано: "Проход запрещен", рисковать точно не следует.

Обратите внимание! Несколько дней назад вражеский десант предпринял попытку высадиться на побережье Одессы. Российские катера должны были высадить ДРГ, однако враг получил достойный отпор от украинцев .