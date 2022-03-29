Об этом рассказал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Диверсионные группы, сообщил он, пытаются продвигаться на территорию области.
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Украинцы проводят контрдиверсионную работу
Но у нас есть хорошая контрдиверсионная работа, потому что есть люди, для которых наша земля является священным символом,
– добавил Братчук.
В Одесской ОВА настаивают, чтобы местные жители вели себя очень осторожно, особенно в районе пляжей. Особенно это касается тех мест, где написано: "Проход запрещен", рисковать точно не следует.
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