Про це розповів речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Диверсійні групи, повідомив він, намагаються просуватись на територію області.

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Українці проводять контрдиверсійну роботу

Але в нас є гарна контрдиверсійна робота, тому що є люди, для яких наша земля є священним символом,

– додав Братчук.

В Одеській ОВА наполягають, аби місцеві жителі поводили себе дуже обережно, особливо в районі пляжів. Особливо це стосується тих місць, де написано: "Прохід заборонено", ризикувати точно не варто.

Зверніть увагу! Кілька днів тому ворожий десант зробив спробу висадитись на узбережжя Одеси. Російські катери мали висадити ДРГ, проте від українців ворог отримав достойну відсіч.

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