Ворог цинічно бив по Одещині: пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні

Зранку в понеділок, 1 червня, російські війська завдали удару по Одещині. Під ворожою атакою опинилася цивільна інфраструктура регіону.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також ЗМІ відповіли, як часто Росія може завдавати масовані ракетно-дронові удари

Які об'єкти опинилися під ударом?

Олег Кіпер повідомив, що росіяни завдали чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.

В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. За даними ОВА, в медзакладі було пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.

У відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка – при пологах. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали,

– додав Кіпер.

Наразі на місці удару тривають роботи з ліквідації наслідків.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, ввечері 31 травня в Одесі також лунали вибухи – під удари також потрапила житлова та промислова інфраструктура.

Згодом стало відомо, що ворожий БпЛА влучив у перший поверх дев'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок удару було частково зруйновано квартири, фасад та балкони з 1 по 4 поверх. На жаль, під час атаки також постраждало двоє мешканців.

Як Одещину можуть захистити від "Шахедів"?

Нещодавно данська компанія BlueShadow запропонувала революційний підхід до захисту Одеси від "Шахедів" – перенести бій з берега у відкрите море.

Засновник та CEO BlueShadow Чарлз Махер, колишній командир підводного човна ВМС США розповів 24 Каналу, що ключова ідея полягає в перехопленні "Шахедів" ще на відстані 10 – 20 кілометрів від берега.

Для цього компанія пропонує систему Blue Dragon – модульні безпілотні надводні судна, що утворюють захисний периметр навколо одеського узбережжя.

Крім захисту населення, ця система прикриватиме портову та енергетичну інфраструктуру й створюватиме безпечну операційну зону для подальшого просування контролю над морем у бік Криму.