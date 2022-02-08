За скандинавською моделлю: на Одещині пройшли потужні навчання нацгвардійців – промовисті фото

Нацгвардійці, поліцейські та рятувальники Одеської області взяли участь в масштабних тактичних навчаннях. Вони відбувалися за новою скандинавською моделлю.

Про це повідомили представники 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України. Навчання з відпрацюваннями дій у випадку масових заворушень відбулися 8 лютого.

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Скандинавська модель

До спільних навчань залучили нацгвардійців, поліцію та працівників ДСНС. У такому складі їхні дії більш ефективні.

Скандинавська модель передбачає відпрацювання тактики під час масових заворушень. Її придумали шведські правоохоронці після подій 2001 року в Ґетеборзі.

Мета таких навчань полягає в тому, щоб в майбутньому гарантувати захист прав учасників мирного зібрання, а не обмежувати їх,

– акцентували в Нацгвардії.

Реалістичні умови

Під час спеціальних навчань умови створили максимально наближені до реальних. Правоохоронці використовували навчальні гранати, а рятувальники координували дії на випадок підпалу.

Одеські нацгвардійці долучилися до потужних тактичних навчань / Фото 11 бригади імені Михайла Грушевського

Водночас силовики відпрацьовували легенду з протистоянням натовпу. Їхнім завданням було не допустити прориву в лавах і заспокоїти порушників.

На завершення тренувань, нацгвардійці й поліцейські успішно нейтралізували "диверсантів".

Сценарії можливого нападу

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

У різних населених пунктах України військові, силовики та добровольці відпрацьовують різні сценарії, пов’язані з можливим нападом Росії. Американські аналітики припустили, що військової агресії можна очікувати з кількох напрямків:

по лінії Чернігів – Суми може працювати 1-ша танкова армія;

на території Харківщини – 20-та загальновійськова армія;

на території окупованого Донбасу – 1-ий та 2-ий армійські корпуси так званих "ЛДНР", 8 загальновійськова армія,

по Донбасу та Криму – 49-та загальновійськова армія, розгорнута на Кубані, а також 22-й армійський корпус та Чорноморський флот Росії;

від білоруського кордону – військові 41-ї загальновійськової армії.

Окрім цього, у Придністров'ї розташоване окреме угруповання російської армії. Там є висока ймовірність виникнення провокацій.

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Текст публікації на фейсбуці:

"Правоохоронці Одещини провели тактико-спеціальні навчання за новою скандинавською моделлю

Гвардійці, поліцейські та пожежники повинні завжди бути напоготові до виконання завдань за призначенням. Аби спільна взаємодія була ефективнішою, правоохоронці та співробітники ДСНС на базі батальйону оперативного призначення відпрацювали дії під час масових заворушень за "скандинавською моделлю", яку розробила шведська поліція після масових заворушень у Ґетеборзі 2001 року.

Мета таких навчань полягає в тому, щоб в майбутньому гарантувати захист прав учасників мирного зібрання, а не обмежувати їх.

Захід проходив в умовах, максимально наближених до реальних: використовували навчальні гранати, відпрацьовували дії пожежників, під час підпалу, а бойові порядки правоохоронців намагались уникнути прориву правопорушників та заспокоїти їх.

У заключній фазі тренувань нацгвардійці спільно з працівниками поліції провели успішну операцію із нейтралізації "диверсантів".