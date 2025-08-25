В Одесі чоловік підробив посвідчення працівника СБУ і пішов з ним на військово-лікарську комісію. Таким способом він прагнув ухилитися від мобілізації.

Чоловік намагався "налякати" ВЛК фейковим посвідченням. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Що відомо про махінації з документами для ВЛК в Одесі?

Зловмисник намагався ввести в оману комісію за допомогою підробленого посвідчення співробітника СБУ. За шахрайським планом, його мали внести до спеціального обліку військовозобов'язаних працівників спецслужб "Оберіг".

Чоловік замовив підробку в Телеграмі, заплативши за це 5 тисяч гривень. 25 травня 2025 року він відправився на проходження комісії з підробленими документами. Але того дня ВЛК вже не працювала, тому чоловікові не вдалося швидко провернути аферу. На наступний день підробку помітили, а чоловіка затримали.

Експерти СБУ перевірили документ і підтвердили, що він фальшивий, адже не відповідає офіційно встановленим зразкам бланків. На суді одесит визнав свою провину. Його не посадили, а дали випробувальний термін – він має регулярно з'являтися до пробації й повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

