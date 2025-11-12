В Одесі прогриміли вибухи: на місто летіла ворожа ракета

В Одесі вдень 12 листопада прогриміли вибухи. На момент вибуху в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 14:12. Буквально через хвилину моніторинговий канал monitor інформував про небезпеку для жителів регіону.

КР Х-31 на Одесу,

– попередили там.

Після цього в Одесі прогриміли вибухи. Станом на 14:25 в регіоні все ще тривала повітряна тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Наразі деталей щодо вибухів чи наслідків немає.

Нагадаємо, ворожі сили атакували Одесу і вчора, 11 листопада. Росіяни вдень тероризували регіон "Шахедами". В ніч проти 11 листопада Росія також масовано атакувала Одещину БпЛА. Внаслідок атаки тоді постраждала 1 людина. Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли на обʼєктах енергетичної інфраструктури внаслідок атаки.

Атака по Україні 12 листопада: основне