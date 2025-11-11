Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили ще о 18:44. Через декілька хвилин в Повітряних силах інформували жителів регіону про небезпеку. Зокрема, там повідомили про рух ворожих дронів.

БпЛА на Одесу з Чорного моря!

– повідомили там.

Близько 7 години вечора в Одесі пролунали вибухи.

Станом на 19:27 в регіоні все ще зберігається загроза атаки дронами. Зокрема, в ПС інформують про рух ворожих БпЛА з Чорного моря.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Станом на о пів на 8 годину вечора деталей щодо вибухів чи наслідків немає.

