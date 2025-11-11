Об этом сообщают журналисты 24 Канала.

Что известно о взрывах в Одессе?

Воздушную тревогу в Одесской области объявили еще в 18:44. Через несколько минут в Воздушных силах информировали жителей региона об опасности. В частности, там сообщили о движении вражеских дронов.

БПЛА на Одессу с Черного моря!

– сообщили там.

Около 7 часов вечера в Одессе прогремели взрывы.

По состоянию на 19:27 в регионе все еще сохраняется угроза атаки дронами. В частности, в ПС информируют о движении вражеских БПЛА с Черного моря.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

По состоянию на половину 8 часов вечера деталей относительно взрывов или последствий нет.

Атака по Украине: основное