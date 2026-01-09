В Одесі пролунав вибух
Удень 9 січня росіяни атакували Одесу. В місті пролунав вибух.
Деталі зібрав 24 Канал.
Дивіться також Тисячі багатоповерхівок без опалення, 4 загиблих: які наслідки обстрілу Києва 9 січня
Що відомо про вибух в Одесі 9 січня?
Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 16:18.
Повітряні сили та монітори до цього писали, що на Одещину летять "Шахеди".
О 16:07 ПС написали про безпілотники в напрямку Лиманівки та Одеси з Чорного моря, о 16:13 – про БпЛА на Одесу та Чорноморськ.
Моніторингові канали інформували, що дронів декілька і вони йдуть низько.
Сергій Лисак з Одеської МВА підтвердив атаку.
В місті гучно! Одеса під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях,
– написав він.
Слід сказати, що тривога на Одещині торкнулася не всіх районів. Удень 9 січня її оголошували тільки в Одеському районі, до того ж декілька разів – о другій дня і о четвертій.
Монітори писали, що дрони кружляють Одещиною.
Відбій для Одеської області дали досить швидко, о 16:31. Але одразу ж з'явився дрон поблизу Дніпра. В ПС написали, що він "здійснює хаотичне переміщення".
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!