В Одесі пролунав вибух

Удень 9 січня росіяни атакували Одесу. В місті пролунав вибух.

Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибух в Одесі 9 січня?

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 16:18.

Повітряні сили та монітори до цього писали, що на Одещину летять "Шахеди".

О 16:07 ПС написали про безпілотники в напрямку Лиманівки та Одеси з Чорного моря, о 16:13 – про БпЛА на Одесу та Чорноморськ.

Моніторингові канали інформували, що дронів декілька і вони йдуть низько.

Сергій Лисак з Одеської МВА підтвердив атаку.

В місті гучно! Одеса під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях,

– написав він.

Слід сказати, що тривога на Одещині торкнулася не всіх районів. Удень 9 січня її оголошували тільки в Одеському районі, до того ж декілька разів – о другій дня і о четвертій.

Монітори писали, що дрони кружляють Одещиною.

Відбій для Одеської області дали досить швидко, о 16:31. Але одразу ж з'явився дрон поблизу Дніпра. В ПС написали, що він "здійснює хаотичне переміщення".

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!