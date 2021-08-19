Одразу 45 держав стануть засновницями Кримської платформи: які саме

Напередодні Дня Незалежності в Києві проведуть перший в історії саміт Кримської платформи. Участь у заході візьмуть 44 держави та країна-господарка – Україна. За кілька днів до події у МЗС назвали весь склад учасників.

Як розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, на найвищому рівні – глав держав будуть представлені 14 країн.

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На рівні глав держав представлені:

Латвія,

Литва,

Естонія,

Польща,

Словаччина,

Угорщина,

Молдова,

Словенія,

Фінляндія.

Румунію, Грузію, Хорватію та Швецію представлять прем'єр-міністри. Швейцарію та Чехію – очільники парламентів.

14 країн представлять глави урядів

Ще 14 країн делегують на Кримську платформу міністрів закордонних справ. Мовиться про:

Туреччину,

Францію,

Німеччину,

Іспанію,

Італію,

Бельгію,

Австрію,

Нідерланди,

Люксембург,

Ірландію,

Данію,

Болгарію,

Чорногорію,

Північну Македонію.

Міністри оборони приїдуть від Великої Британії та Португалії. Норвегію представлятиме держсекретар міністра закордонних справ.

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Держави представлені на рівні послів:

Нова Зеландія,

Мальта,

Японія,

Австралія,

Кіпр,

Канада,

Греція.

Зверніть увагу! США будуть представлені міністром транспорту США Пітом Буттіджеджом. Він виступить, як представник президента Джо Байдена.

Які організації будуть представлені

Також у саміті з деокупації Криму візьмуть участь і багато організацій. Від Європейської комісії прибуде віцепрезидент Валдіс Домбровскіс. Від НАТО – заступник генерального секретаря. Раду Європи представить генсекретар Марія Пейчинович-Бурич. ГУАМ теж буде представлений на рівні генсекретаря. Від Європейської ради – голова Шарль Мішель.

Ми офіційно запустимо перший міжнародний формат щодо Криму. Президент Зеленський поставив саме таку задачу перед МЗС – зробити саміт, який поверне Крим на міжнародний порядок денний, створить коаліцію держав, які готові щодня опікуватись проблемами Криму,

– зауважив Кулеба.

Міністр також зазначив, що 44 країни-учасниці саміту та Україна стануть засновницями Кримської платформи.

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